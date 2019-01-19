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涉非禮姊妹花 港大生判感化

2019-01-19 列印
　　年僅十九歲，家境不俗而且身形健碩的香港大學男生，於十五歲時與同校姊妹花分別發展曖昧關係，不僅掐曾發生「親密行為」但並沒有發展穩定男女關係的姊姊臀部，更在空無一人的學校戲劇室與妹妹大肆親熱，以手指及舌頭撩陰。

　　化名W.Q.的港大二年級生早前在區域法院承認兩項非禮罪，昨日被法官裁定須接受二十四個月感化令。

　　法官結案時總結，由於此案沒有誘導和金錢成份，同意辯方和感化官報告指這是一宗錯誤處理的感情關係，被告現已對男女關係有深刻反思，明白感情不應只建立於肉體之上。考慮到被告被捕後立刻承認責任，加上成績良好，順利考上大學。以及過往男生沒有刑事紀錄，感化報告正面，相信男生會重拾正軌，積極建立人生，同意本案能以感化令了結。



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