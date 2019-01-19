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中電回扣下月18日停發放

2019-01-19 列印
　　中華電力昨公佈，「地租及差餉特別回扣」將於下月十八日起停止發放，中電將就有關安排另行通知客戶。中電指，向特區政府追討過去多收的地租及差餉而獲政府發還的款項，一直以回扣形式向客戶退還，至今收回的款項將發放至下月十七日。

　　因此，「地租及差餉特別回扣」將於下月十八日起停止發放。中電將另行通知客戶。故每度電將增至一百一十八點八港仙。中電指，去年一月一日起，向每位客戶提供每度電一點一港仙的「地租及差餉特別回扣」，預計總發放金額約為四點一億港元。中華電力承諾，若將來再獲政府發還多收的款項，亦會全數退還給客戶。

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