﻿聾人靠「震」學跳舞﻿ ﻿健聽老師辦共融舞校﻿

聾人想學跳舞不易，令聾人舞者黃耀邦（Jason）和健聽老師陳蘊聰（Rubee）決心開辦舞蹈學校「JR Dreamland」，以傳震器材解決學生聽不見音樂的限制。開業半年，雖然收生進度未符預期，但他們眼見初學者被Jason習舞的故事感染，健聽者得以對聾人跳舞方式有更多了解，因而更確信建立傷健共融舞校的重要。



據《星島日報》報道，創辦舞蹈學校一直是Jason和Rubee的夢想，惟Jason礙於租金問題未能成事：「我跟其他聾人向來只可租地方跳舞，覓地也不易，有時我們要在街上、大學空地上課，甚至沒冷氣、很悶熱的房間才有位置。」Rubee試過自行辦校，但那時只會到處借場教班，遇到的問題甚多，「場主忘記我有預約，亦有負責人不準時開門，加上學生很難上門『睇堂』，最終我只得放棄。」



直至一年前，Rubee在多年未見的跳舞老師鼓勵及資金支持下，主動聯絡上當時相識不過半年的Jason合辦舞蹈學校，「我一直很想幫到聾人，但不知以甚麼方式，老師提議我追夢之餘，不如令這件事更有意義。」二人一拍即合，去年七月開辦了全港首所針對聾人需要而設的舞校，讓聾人及健聽學生結伴學習，藉此宣傳傷健共融的精神。



走進JR Dreamland的舞室，除了必備的落地鏡，還有多項專門為聾人而設的佈置，如有投映器、射燈方便聾人讀歌詞、數拍子，並有兩個體感喇叭加強聲音震動。地板看似平凡，卻是最花心思的部份，Rubee解釋，聾人須依靠地板震動感受音樂，裝修選材將影響傳震，Jason只知體育館地板的傳震能力差，但實際亦不熟裝修，幸好她開設舞校的友人提出讓Jason上門「試場」，才令他們學懂挑選較便宜、有效傳震的無縫地板及六分厚地氈膠。



以身作則 成學生習舞動力



JR Dreamland提供Hip Hop、爵士舞、手語舞、現代舞、瑜伽及健身班，開業半年，報讀舞蹈班的成人及兒童學生共有二十多人，當中Jason所教的學生並非只得聾人，健聽學生比例逾半。他笑說，自己雖然聽不見，但教得用心，比起坊間舞校師生有較多互動，同時更能以身作則，成為學生習舞的動力，「有的初學者身體不協調，但他們從我身上看到舞蹈所帶來的生命力，看到我跳舞也深受感動，所以學生都非常努力學習。」



擁十一年教齡的Rubee，於新校得到舞蹈教育以外的使命，可借助教舞分享共融信息，甚至跟學生重拾被遺忘的「新觸覺」。她憶述，有健聽學生看到她、Jason和一班聾人舞者，跟歌手許志安合作跳的《流淚行勝利道》手語舞後報班，許多學生均好奇聾人如何跳舞，「我讓他們感受體感喇叭為地板帶來的震動，擁聽覺的人對震感不以為然，其實它一直都存在。」



回首創業之路，Jason看着學校一步步建立起來倍覺溫暖和感動，學校至今收支雖未達平衡，但既然開了校就不容退卻，只盼於此地身體力行幫助有需要者，回饋社會。Rubee慶幸，租盤時遇上支持二人理念的業主，「許多人建議我不要在港辦校，往內地或外地都有更好發展，但我仍堅信港人有責任令自己的成長地變得更好，業主是音樂人，他聽見我的分享也很有共鳴，不止肯減租，更提供一個月免租期，令開初更暢順。」



