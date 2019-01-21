﻿首日通車 即現擠塞 繞道出中區 今恐打困籠

中環灣仔繞道昨日早上八時零五分通車，上午大致暢順，但到下午西行線已出事，估計因林士街天橋正進行工程，車輛出繞道西行出口，須改道入中環轉往西環或西隧；加上西行出口三線收窄為兩線，司機要減速，交通出現樽頸位；昨午三時許至五時前，車龍排至管道內。運輸署昨午三時許緊急呼籲市民改行告士打道，夏慤道及干諾道中前往西區或西區海底隧道。



耗資三百六十億元興建、工程歷時九年完成的中環灣仔繞道，昨日早上八時零五分由鐵馬開路正式通車。周日早上交通並不繁忙，行車大致暢順。惟至下午三、四時左右，西行線已「見真章」。



有市民下午四時二十分由北角往中環，隧道內塞超過二十五分鐘，四時四十五分才到目的地，超越政府原本估計的五分鐘路程；有網民指出，下午三時左右由北角入中環用了半小時。大塞車估計是繞道西行出口未接駁林士街天橋，往西環或西隧的車輛需要改道入中環，改行金融街到干諾道中近交易廣場；且西行線出口三線行車收窄為兩線，司機需減速，車流未能疏導，塞回管道內。



運輸署昨午三時宣佈，繞道機場快線香港站出口交通擠塞，呼籲駕駛人士用中區出口前往西區。至四時半，運輸署再呼籲駕駛者改行告士打道、夏慤道及干諾道中前往西區或西區海底隧道，至六時才宣佈回復暢順。東行則大致暢順。



有網民溫馨提示西行最好由灣仔北出口離開，免陷入中環交易廣場對出窠臼，塞爆干諾道中。公共運輸研究組成員鄭衍祺就指，運輸署跟市民「心目中的中環」是兩回事。中環交匯處是機鐵站對出干諾道中位置，運輸署卻暫將往西區的車輛取道干諾道中近畢打街的支路掉頭：「將東行線車輛掃去干諾道中，林士街天橋沒有了，又將車輛掃去干諾道中，而且畢打街燈口慢，自然一定塞。」



往西區西隧車流湧中區



運輸署回覆，指緊急事故交通協調中心一直密切監察繞道交通，昨日大致順暢，惟下午四時左右繞道機場快線香港站出口一度擠塞，警方於香港站一帶指揮交通及調校燈號，至五時半回復正常。運輸署建議，今日前往中西區及西隧的駕駛人士，使用告士打道、夏慤道及干諾道中等原有道路。不過，堵塞干諾道中問題未獲解決。



出口三收二倒灌隧道



立法會議員兼中西區區議員許智峯昨午約四時半由清風街上繞道，他稱路牌指示清晰，但入到隧道已見中線有車龍，長約一公里。他估計，因為三條線到中區出口，收窄成兩條線（近金融街），故車龍塞到隧道內。



灣仔區區議員楊雪盈估計道路使用者可能不熟路況、被困繞道致塞車：「運輸署將不同目的地的車都引上繞道，引完了才說太擠塞了，你們走另一邊吧。雖然我們一早已預計到會發生，但想不到這麼快。」她與鄭衍祺均認為，塞車癥結是政府控制私家車增長不力，太多車要駛入中環所致。至於林士街天橋是否如期一個月完工，她指未敢樂觀。



