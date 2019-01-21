﻿護士集會申訴工作苦 ﻿﻿陳肇始到場遭「噓爆」﻿

護士協會昨日在政府總部發起集會遊行，約一百多名護士手持黑氣球，寫上「政府無義氣」、「護士被捱義氣」等標語，集會人士稱：「唔應該喺呢個環境做嘢！」、只做到「吊住病人條命」。食物及衞生局局長陳肇始現身被噓爆，她指早前的「捱義氣」言論，只是想向醫護人員表達謝意。



香港護士協會昨在政總舉行「做爆、不如鬧爆」集會，有負責感染控制的護士直指對病房環境感憂慮，指現在不止面對人手問題，就連如何確保病人安全，也成疑問。



會上約有一百五十名護士及市民參與，立法會議員兼護協主席李國麟讀出一段醫護人員心聲，有護士反映加班已成常態，不少更是「被OT」：「OT是例牌，經理拍膊頭，叫人OT。」會上至少兩名懷孕護士發言，說到激動處更不禁哽咽。懷孕三十七周的黃姑娘說：「莫說懷孕，即使一個普通職員，都不應該在這種環境下工作！」她形容病房擠迫，地下鋪滿電線和拖板。有護士也指病房無法加牀，就連走廊、廁所外，甚至隔離病房外都有牀，病人須在牀上解決大小便，毫無私隱可言。



病房擠爆 無法加牀



懷孕十八周的護士黃太哽咽謂，醫療體系未有保障前線醫護。在此流感高峰期，病房加開至十八張牀，只有兩名護士處理。



除人手缺乏，資源一樣。醫院樣樣推行電子化，但電腦數量不夠，醫護須「搶電腦」。六部血壓計四十人分，儀器自然耗損，但等維修也要排長龍。因晉升機會少，資淺的滿三年約就走，唯有推資歷淺的人上去「頂住」，致青黃不接。他們批評局方常向外宣佈請多了人，但根本「落唔到去」。



集會期間，食衞局局長陳肇始突然現身，指醫管局一直有收集相關數據，又澄清早前的「捱義氣」言論只是想向醫護人員表達謝意。被一眾護士「噓爆」，有病人家屬質問她為何要「道德勒索」醫護人員，令他們因為使命感而疲於奔命，最終陳逗留約二十一分鐘，沒有作出任何承諾。



集會人士其後由政府總部遊行至特首辦外，並將請願信貼在特首辦外牆上。醫管局表示，將於本年度聘請二千二百三十名護士，估計本年度護士人手淨增長為八百三十人。承諾會盡力支援前線工作，並會繼續聆聽醫護團體及前線員工的意見。



