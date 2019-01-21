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季候風殺到 周二最低12℃

2019-01-21 列印
　　一股東北季候風於昨日抵達沿岸地區，廣東內陸的氣壓正在上升，今日氣溫介乎十四至十九度，日間部份時間有陽光及乾燥。吹微風，晚間轉吹和緩至清勁北風。

　　在天文台九天天氣預測中，今日天氣部份時間有陽光，日間乾燥。氣溫顯著下降。初時有一兩陣微雨，氣溫介乎十四至十九度；周二天氣天晴，日間非常乾燥，早上寒冷，氣溫下降至十二至十八度；周三天氣天晴乾燥，早上仍然相當清涼，氣溫介乎十三至十九度；周未期間氣溫逐步回暖，天氣大致天晴及乾燥，氣溫上升至十六至二十一度。

　　受東北季候風影響，未來一兩日華南氣溫顯著下降，早上寒冷。預料乾燥的季候風會在本周持續影響華南，該區普遍天晴，日夜溫差較大。

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