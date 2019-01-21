﻿學者促官員﻿﻿了解長者勿離地﻿

勞工及福利局局長羅致光昨日出發往印尼訪問前表示，長者綜援年齡上調新政策，目標是協助健全和仍有工作能力的長者就業。他又指，希望透過利用私人用地興建院舍，及早解決安老院舍不足的問題。有學者認為政府要了解長者的情況，並希望負責制訂政策的官員不要「離地」。



昨日勞工及福利局局長羅致光在機場出發往印尼訪問前解釋，提高長者綜援年齡是協助有工作能力的長者就業。他強調政府並非強逼長者工作，希望市民不要誤解。政府有關部門包括社會福利署、勞工處及僱員再培訓局會為健全和有能力的長者提供就業援助。



他又指，預計到二○二五至二○二六年，本港需要至少二十至三十間安老院舍。政府今年內會推出第二期「私人土地作福利用途特別計劃」，希望藉此吸引私人發展商，預留一些較大的私人用地去興建安老院舍。他又指，透過利用私人用地興建院舍，會較公眾地方或者政府用地為快，及早解決安老院舍不足問題。



香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝昨日在電台節目表示，六十至六十四歲的長者中有百分之三十七的人只有小學教育程度，長者在勞動市場上未必有很多選擇，而且僱主會考慮保險等問題，未必會聘請這班長者人士。



他認為，政府要了解長者的情況，不應該為了節省每年約一億多港元的長者綜援開支，而令人產生不必要的憂慮，形容今次的新政策「有少少閉門造車」，希望負責制訂政策的官員們不要這麼「離地」。



社聯業務總監黃健偉更表示，無論有多想推動就業，不應該用「懲罰式」的方法去減少保障金額，批評政府往往只是虛有其表，其實想透過勞動市場推動，看不到政府在政策上有任何配套。



