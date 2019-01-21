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派對黑幫廝殺案再拘兩漢

2019-01-21 列印
■警方在發生斬人案的工業大廈停車場調查。資料圖片
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　　元朗嘉華工業大廈前日派對狂歡釀黑幫廝殺案，警方繼前日拘捕一名涉案傷者後，昨日再拘捕兩名與案有關男子。

　　前日清晨五時，兩幫疑屬同一黑幫人馬，在良業街嘉華工業大廈一單位參加派對期間，疑因碰撞及「眼超超」問題爭執後，雙方不歡而散。其中一方的姓吳（二十六歲）男子與同黨伏擊敵對一方，趁對方離開步出大廈時，持刀斬傷對方四名（二十一至三十三歲）男子，但吳失手被斬傷手腳，警員到場調查後吳涉傷人被捕及送院。

　　元朗警區反黑組接手調查後，昨凌晨二時許，再在元朗區拘捕涉嫌傷人兩名二十六歲姓李及十八歲姓譚男子帶署，使案中被捕人數增至三人，警方不排除稍後仍有人被捕。

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