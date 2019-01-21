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行山婦氣力不繼 直升機奉召救援

2019-01-21 列印
　　大嶼山女子與友人行山期間不適，同行友人報警後，直升機奉召到場救起傷者送院，治療後無性命危險。

　　昨中午十二時許，六女一男遠足愛好者趁假期及天氣晴朗到大嶼山行山，他們在青馬大橋收費亭集合後登山往大嶼山花坪，當途至草山一處山頭時，其中一名四十三歲姓鍾女子，疑氣力不繼及感到頭暈不適，無法再前行。同行一名男友人見狀報警求助，警方及消防員到場時，礙於現場地勢較崎嶇，召飛行服務隊到場，將女事主救起送往東區醫院，抵院時仍然清醒，治療後無大礙。

　　花坪位於大嶼山東北角，在花坪灣對上山頭的花瓶頂東坡，豎立一尊狀似花瓶的巨石，名花瓶石，吸引不少遠足人士到來「打卡」。

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