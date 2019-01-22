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﻿砸殺女遊客 尖沙嘴 鬧市飛窗

2019-01-22 列印
■鋁窗疑由酒店十六樓一個房間飛墮彌敦道。
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          內地女遊客魂斷尖沙嘴鬧市。一對內地男女遊客途經彌敦道美麗華酒店對開，一扇鋁窗忽然從天而降，擊中女遊客的頭部，她當場頭破血流，昏到地上，被送院搶救，返魂乏術。警方拘捕一名在美麗華酒店工作的外籍清潔女工。

　　女死者二十四歲，原本與男友人結伴由內地來港遊玩購物，昨天剛抵埗。昨晨十時許，兩人途經彌敦道一百一十八號美麗華酒店對開，女遊客被飛墮而下的鋁窗擊中頭部，倒臥血泊，同行的男友人肩膊受輕傷。

　　救護員接報到場將男女傷者送院，女遊客抵院後證實不治，其男友人無礙出院。警方封鎖現場調查，懷疑酒店一名外籍清潔女工在十六樓房間工作時推開窗門，導致窗門脫落，墮落街上。
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