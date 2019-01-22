繞道「樽頸」快變慢車龍倒灌三隧齊塞

昨天是中環灣仔繞道通車後首個工作日，面對「壓力測試」，早上出現「三隧齊塞」奇景，西隧往中環方向出入口擠塞，車龍由西隧「倒塞」至大角咀奧海城，反而繞道至灣仔方向行車大致暢順。至傍晚繁忙時間，繞道各出口仍塞車，西行往中環方向出口出現車龍，車龍長至繞道內；香港站出口東行方向亦擠塞，車龍長至龍和道。



中環灣仔繞道昨日面對考驗，運輸署形容早上繁忙時間交通情況「過關」，指中西區一帶雖有塞車，但整體情況與平日相若，更指西隧往九龍入口位置暢順。但實情是，由於林士街天橋往干諾道中方向永久封閉，要往中區或要入繞道前往灣仔北或北角，須靠左線或中線。由西隧出來準備入繞道的車去到林士街停車場位置就切線到中線，致橋面大排車龍，更一度倒灌回九龍，龍尾去到三號幹線奧運站，至上午近十一時才消散；繞道西行往西區亦需在干諾道中對開彎位調頭，結果車流亦倒灌。



駕駛者表示，路牌指示只有慢線可去「中區」和「灣仔北」，不少人由中線切入慢線，形成樽頸位，以至西隧車流倒灌。運輸署就指，其實慢線及中線都可以通往中區，中線經民寶街去中區，又指駕駛者未熟習新路線。署方表示今日會改善路牌指示。



另一為人詬病位置，是海港政府大樓外的民吉街。前日首日通車，巴士需連切三線入干諾道中，但當局在「壓力測試」前夕偷偷改劃，新劃巴士專線，讓巴士切入民祥街機鐵站。不少司機不知道改動，錯誤駛過巴士線，且新舊線虛實難辨，更有巴士因為太遲轉線，險釀意外。



至傍晚六七時，繞道各出口仍然塞車，林士街天橋往西行交通非常擠塞，中線往中區方向近出口處擠塞，車龍長至繞道內。龍和道向西環方向行車緩慢。反而告示打道東行交通暢順。至於林士街天橋往東行交通大致暢順。



