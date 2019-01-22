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港人不吃不喝20.9年才能買樓

2019-01-22 列印
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　　香港樓價屢創新高，港人上車甚艱難。國際公共政策顧問機構Demographia調查顯示，香港連續九年成為全球最難負擔樓價的地區，樓價對家庭入息中位數比率「惡化」，屬「嚴重負擔不起」程度，由二○一七年的十九點四倍，升至去年的二十點九倍，創調查以來新高，意味着港人要不吃不喝二十點九年，才買得起一個住宅。

　　加拿大溫哥華排名第二，澳洲悉尼排第三，樓價對家庭入息中位數比率分別為十二點六倍及十一點七倍。美國樓價則為全球「最可負擔」，樓價對家庭入息中位數為三點五倍。

　　今次調查覆蓋全球八個國家共三百零九個城市，香港是調查中唯一一個中國城市。

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