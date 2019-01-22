  • 2019年1月22日 星期二
  • 18º
  • 48%
熱門： 4000元墮窗美麗華辱華新年

日報新聞 > 港聞

房委會四屋邨將釐定租金

2019-01-22 列印
　　有消息指房委會向資助房屋小組委員會提出建議，為四個新公共屋邨包括觀塘秀茂坪邨、火炭駿洋邨、上水寶石湖邨，及新一期綠置居項目麗翠苑的出租公屋單位釐定租金，當中涉及十一幢大廈和合計七千六百二十六個單位，新租金連差餉定於八百五十元至三千一百三十元，每平方米租金平均約為六十點六元至八十五點五元。另一方面，房屋署向房委會提交的文件顯示，二○一九/二○年度的機構計劃，目標是提供一萬三千八百個公屋及綠置居單位，及四千四百個資助房屋。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd