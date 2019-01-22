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八五及八六年出生者 可換新智能身份證

2019-01-22 列印
　　入境處宣佈，一九八五年及一九八六年出生的市民，昨日起可換領新智能身份證，市民亦可到九間智能身份證換證中心換證。昨早陸續有已在網上預約登記的市民，前往智能身份證換領中心辦領換證手續，不少市民均表示流程算好暢順。

　　有到預約到中心辦理手續的市民指整個換領流程順暢，由攞籌、影相到打指模等程序過程順利，更指十分滿意。



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