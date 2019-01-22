有到預約到中心辦理手續的市民指整個換領流程順暢，由攞籌、影相到打指模等程序過程順利，更指十分滿意。
八五及八六年出生者 可換新智能身份證
有到預約到中心辦理手續的市民指整個換領流程順暢，由攞籌、影相到打指模等程序過程順利，更指十分滿意。
砸殺女遊客 尖沙嘴 鬧市飛窗
內地女遊客魂斷尖沙嘴鬧市。一對內地男女遊客途經彌敦道美麗華酒店對開，一扇鋁窗忽然從天而降，擊中女遊客的頭部，她當場頭破血流，昏到地上，被送院搶救，返魂乏術。警方拘捕一名在美麗華酒店工作的外籍清潔女工。...
2019-01-22
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低温兩度曾打電話求救 比堅尼登山客失足墮谷亡
台灣一名有「比堅尼登山客」之稱的女子，於本月十一日從南投縣東埔登山，並預計在周四下山。前日意外失足墮谷，下半身無法動彈，只好打衞星電話向友人求救。但由於天氣不佳，南投消防局改派地面搜救隊，徒步前往現場...
2019-01-22
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美日下月中舉行外長會談
據日本放送協會報道，美日將會於「特金會」前，先進行日美外長會談，另一方面，北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲前日結束三日訪美，經北京機場轉機返回北韓平壤。 據日本放送協會報道指，美國國務卿蓬佩奧早上與外相河野太郎通電話二十分鐘，在第二次「特金會」前，雙方決定在二月中舉行日美外長會談，預料雙方會討論如何應對北韓問題，亦會加強美日韓三國緊密合作。另外，美國與北韓高員在瑞典舉行會談，籌備「特金會」。 而美國總統特朗普前天向記者表示，他將於二月底與北韓領導人金正恩舉行高峰會，地點已選定，但未披露更多細節。越南政府消息人士早前表示，已展開主辦「特金會」的準備工作，最可能地點是越南首都...
2019-01-22
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附設賞景露台 碧蘭閣淺調雅廳洋溢溫馨
碧蘭閣坐落大坑徑上，所有單位皆為大碼開則，以用家主導，近年亦未見成交個案。今次帶大家介紹物業鮮有的放盤，實用面積1225方呎，戶主將原則4房套間隔，改成3房1套，廳堂外設露台，外望大坑徑及市景。 ...
2019-01-22
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上季僅升6.4% 中央急放水救市 內地去年增長28年最差
面對貿易戰等內憂外患，中國去年的經濟增速為6.6%，創下28年以來新低。其中，四個季度的增速拾級而下，第四季度為6.4%，錄得近10年低位。內外需雙雙疲弱，專家相信，今年上半年經濟增長將繼續尋底，在降...
2019-01-22
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16強食硬巴林 韓鋒來襲
南韓王牌孫興民歸隊後立即在上場亞洲盃正選披甲，領軍於C組末輪2:0擊敗中國取得首名晉級資格。這位狀態大勇的鋒將揚言以冠軍為終極目標，今晚十六強先在阿聯酋杜拜大勝實力平平的巴林，一於捧讓球主客和讓一球「主勝」。（Now671台、FOX+今晚9:00直播） 孫興民上周一飛抵阿聯酋會合國家隊，兩日後便正選出戰C組最後一輪分組賽，上陣八十七分鐘之餘更博得一次十二碼及交出一次助攻，帶領南韓2:0擊敗中國首名晉級。 老孫歸隊如虎添翼 此子未受舟車勞頓影響，延續歸隊前為熱刺在八場各賽事取得七球、五助攻的出色表現，太極虎教練保羅賓圖大讚︰「己隊在頭兩場分組賽已經打得不錯，但在孫興民...
2019-01-22
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老撾遺世瀑布
佛國老撾（Laos）不但以寺廟眾多聞名，多變的自然風光同樣引人入勝，其中在古都琅勃拉邦（Luang Prabang），便有遺世壯觀的關西瀑布。在此除可攀山涉水遠觀瀑布飛瀉的情景，更可走入碧綠池水暢泳。...
2019-01-22
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低調拍拖 Shopping唔拖又唔攬 阿Sa被男友偷雞掃背
17年6月，36歲嘅蔡卓妍(阿Sa)被傳媒拍到在麻雀館太子爺石恆聰(Anthony)的三億大宅兩度過夜，有相有片戀情正式曝光，難得阿Sa大方認戀，仲話「而家好開心。」熱戀快兩年，石生已完全融入阿Sa生...
2019-01-22
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社論——問題月台宜加固不宜拆
沙中線紅磡站月台鋼筋不合格醜聞，隨著鑿開石屎查驗陸續得出結果，月台結構是否不安全快將水落石出，現在急須尋找補救方案。一直關注事件的立法會議員田北辰，預料月台或需要加固，拆卸重建的機會微。究竟他獲得靈通消息？或者有先見之明？並不重要，重要的是，政府和港鐵必須盡快將補救方案提上議事日程，並向公眾交代最後決定。 路政署昨天公佈紅磡站開鑿混凝土檢測結果，再發現三支鋼筋扭入螺絲帽長度不合格，令查驗以來不達標鋼筋比例達百分之三十四點三。早前田北辰稱如有逾兩成不合格，便須要拆掉月台重建，但他昨天口風有變，預料月台只會造加固工程。 他所持理由是，不合格鋼筋分佈位置如均勻的話，未來做加固工程...
2019-01-22
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莫雷拉睇好神州威龍
自上月九日出任蔡廄主帥，莫雷拉在短短十三次賽事中已贏馬二十五場，氣勢一時無倆。但雷神未敢自滿，並說當獲馬會發牌一刻，已明白自己至少都要交出與過往相若的成績，如今只算是初步稱職，今後將繼續努力爭取頭馬。明晚谷戰的八匹座騎中，他認為以「神州威龍」和「為善聚樂」的爭勝機會較大。 蔡廄「神州威龍」近期表現進步，前仗跑田草千二米得第二，上場縮程跑谷草一千米亦後上得第三，明晚再戰谷草一千米，莫雷拉說：「牠季初曾在谷中走得接近，現時趁開始成熟再跑谷戰是合理部署，即使上仗未能贏馬，但落後於頭馬不足一個馬位，表現已令我滿意，今戰再跑同程若進度保持，可望補中。」 莫雷拉近幾季成為「救馬天王」，...
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