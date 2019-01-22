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二三月可觀賞超級滿月

2019-01-22 列印
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　　天文台昨日在社交網站表示，昨晚為二○一九年第一個滿月，市民可在本港上空觀賞到「超級滿月」，如錯過亦有機會在未來兩個月觀賞到。

　　天文台指，月亮與地球間的距離時遠時近，昨晚適逢月球運行至最接近地球的「近地點」附近，與地球之間的距離少於三十六萬公里，視覺上月亮直徑會比平時大百分之七左右，即坊間所說的「超級滿月」。

　　即使昨晚錯過了，市民亦有機會在未來兩個月（二月十九日及三月二十一日）觀賞到「超級滿月」。另外，昨晚亦出現月全食，但只有美洲和周邊地區能看見，香港要看到月全食加「超級滿月」，就要等到二○三三年。

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