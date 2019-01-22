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﻿識貨酒賊﻿﻿夜竊40萬元佳釀﻿

2019-01-22 列印
■現場為新豐路五十四號地下一家餐飲批發店舖。
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　　年近歲晚，上水一家餐飲批發店遭識貨酒賊爆竊。店舖負責人昨凌晨開舖時，發現店內有搜掠痕跡，心知不妙報警。警員調查後發現後門氣窗被撬毀，負責人點算後證實損失一批洋酒及香煙等，總值逾四十萬元。

　　現場為新豐路五十四號地下一間餐飲批發店舖，店內擺放了大量不同餐飲酒類，除批發外亦有零售。昨晨八時許，五十一歲姓張負責人返回開店，發現內裏有搜掠痕跡，更發現大量洋酒不翼而飛，相信遭夜盜入內爆竊，連忙報警。

　　警員到場調查，負責人經點算後證實損失了五支「路易十四」干邑，每支值兩萬多元，另有十三箱藍帶馬爹利干邑，損失的洋酒共值三十八萬元；另損失價值四萬六千元香煙及一千元現金，總損失四十二萬七千元。店舖後門有被撬痕迹，警方相信賊人由該處潛入爆竊，估計賊人配備車輛犯案，事後翻看附近「天眼」追緝賊人歸案。

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