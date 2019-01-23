﻿市民排隊申$4000心急填報 派錢無表用 政府補鑊加印

「關愛共享計劃」向合資格市民派四千元，公眾申請意欲高漲，過去兩天多個派表地點排長龍，表格瞬即掃清，怨聲載道。政府公佈兩天派出逾八十萬份表。署理特首張建宗表示，已印製一百萬份表，會再加印，便民利民。對於有派發點要求自攜白紙列印表格，張建宗回應：「這是說不過去的。」



政府發言人表示，職津處一共印製一百萬份中文及三十三萬份英文表格，兩天共派出逾八十萬份表格。但不少市民投訴，首天派表過程混亂，職員限每人取兩份。有市民指家中多人合資格，被逼排完又排。多區民政諮詢中心表格短缺，接待人手不足，不少市民無法領取，不滿白行一趟。有人致電職津處查詢，熱線無人接聽。



熱線仍應接不暇



部份派表地點昨天依然大排長龍，職津辦熱線繼續「當機」。由於申請人須填報住址證明、銀行戶口、身份證明文件等資料，部份長者不懂，亦有年輕人嫌麻煩，紛紛要求職員代為填表。有市民指，要花時間尋找資料文件，批評擾民。亦有長者取得英文申請表，但不懂英文，要求職員解釋，形容花費行政時間，勞民傷財。



張建宗：予民方便



署理特首張建宗表示，當局估計有二百多萬人受惠，所以先印刷一百萬份表，他已要求加印，使市民不用徬徨，真正做到利民便民。對於有市民被要求自備白紙列印表格，他回應：「這是說不過去，我對同事說一定要提供白紙給市民列印，提供方便。」



張建宗又解釋，不設網上申請，是因為需時十八個月建立網上系統，拖延了派錢的時間。



「關愛共享計劃」規定，合資格申請者須在一八年十二月二十一日或之前年滿十八歲、持有香港身份證及通常居港、無物業、無領取綜援、毋須繳稅等人士，方能取得足額四千元。若市民享受預算案中已有的寬減措施，若金額少於四千元，會獲發差額。







