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﻿網民趁機掠水　寄表上門每份十元

2019-01-23 列印
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　　「關愛共享計劃」申請表格供不應求，有網民稱可免費供應表格，索取十元郵費（見圖）。網上二手物品買賣群組昨天出現帖文，有人聲稱免費送申請表格一份，收十元以作郵費，惹來網民留言斥責：「一個二個以免費作招徠呃錢！」「畀十蚊請人幫手填表都嫌貴啦。」「幾張紙，寄去外國都唔使十蚊。」有人則批評政府安排失當︰「派四千蚊派到咁真係唔知講乜好。」
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