康文署推「延後取票」打擊黃牛

為趕盡殺絕「黃牛黨」，康文署去年底起在紅館推出兩項打擊炒飛措施，包括「延後取票」，規定購票者在演唱會舉行十四天前攜同購票使用的信用卡，方能取票。



康文署指，新實行的兩項打擊黃牛飛措施，其中一項是在門票發售首天不設票房售票，以今年四月古巨基紅館演唱會為例，在城市售票網公開售票首日，只設網上、流動應用程式及信用卡電話訂購，以減少公眾地方排隊輪候購票引起的秩序問題。



署方表示，另一項「延後取票」方案，規定已購票人士，須於演唱會演出日期前十四天至演出當日，攜帶購票時使用的相關信用卡方能取票，以打擊放售行為。



