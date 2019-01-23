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﻿美股中段跌205點

2019-01-23 列印
　　美國股市長周末後首個交易日下挫，杜指中段報二四五○一點，跌二百零五點；納指則報七○七五點，跌八十一點。滙控美國預託證券價格見六十五點一五港元，升零點○五港元；騰訊則見三百三十四點五四港元，跌一點二六港元。紐約期金報每盎司一千二百八十點四美元，跌二點二美元；紐約期油則報每桶五十二點一四美元，跌一點六六美元。
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