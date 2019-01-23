﻿滙豐信託前高層﻿﻿被質疑「洩密」﻿

鷹君集團「羅老太」羅杜莉君控告滙豐國際信託一案，昨在高等法院續審，滙豐信託前董事總經理劉倩兒第七日出庭作供。原告方昨播放羅老太三子羅嘉瑞（見圖）與劉的通話錄音，質疑劉收到羅老太於一六年簽發的新意願書後，主動向羅嘉瑞「洩密」，披露羅老太的新意願書內容，而非她早前在庭上聲稱，她在羅嘉瑞追問下掛線。



劉倩兒稱與羅嘉瑞不止一次對話，自己「記唔到每一個conversation」。她承認曾向羅嘉瑞披露意願書有改動，但「無講過『最緊要』嗰part」是羅嘉瑞於家族信託的控制權受削弱。



劉倩兒早前供稱，她在一六年一月六日傍晚收到羅老太的新意願書後，翌日曾主動致電羅嘉瑞查問究竟，卻發現羅嘉瑞不知道此事，便匆匆掛線。原告方在庭上播放一段長約兩分鐘、劉與羅嘉瑞的對話。劉透露在新意願書下，羅氏家族信託基金下的慈善組織投票權受影響，又加插條款規定信託人作任何有關信託的決定前，須事前通知羅老太。劉倩兒直言改動「好怪囉」，並質疑羅老太受他人不當影響。



羅嘉瑞答道：「我媽媽唔會識呢啲嘢，你畀佢改第一次，容乜易佢再改第二次？」他形容此事是「behind my back」，自己「完全唔知」，更炮轟兄弟姊妹做法「離晒譜」，又點名批評「阿Lu（羅啟瑞）係蠱惑得好犀利」。



劉倩兒透露，她將與所有受益人開會商討此事，「一定唔會約食飯」，羅嘉瑞提醒她「要好小心，我諗佢（羅老太）改乜嘢，佢都唔知」。



原告方資深大律師余若海質疑，劉倩兒早前供稱想盡快結束對話並不正確，劉指該錄音並非她早前所指的對話。余若海直言這是「徹頭徹尾的謊話」。



