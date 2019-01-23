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三歲童流感深切治療 停課幼園再增48間

2019-01-23 列印
　　衛生防護中心昨公佈新一宗兒童甲型流感嚴重個案，接近三歲的男童其鼻咽分泌樣本對甲型流感病毒呈陽性反應，臨牀診斷為甲型流感併發腦炎，一度須留醫深切治療部，目前情况穩定；其兄長同患甲型流感，但毋須入院。

　　截至昨傍晚衛生防護中心公佈最新幼稚園停課名單，再多四十八間幼稚園宣佈停課，已累積共三百四十九間幼稚園。食物及衛生局長陳肇始昨到訪今日啟用的葵涌紀念花園時稱，流感活躍程度依然高企，當局會於本周聯同衛生防護中心商討最新評估，以觀察停課學校的現況、流感爆發與醫管局兒科病房收症的情況。

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