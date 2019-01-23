頭條讀者專享麥當勞麥樂會@新會員優惠及禮遇

麥當勞麥樂會@一直深受大朋友小朋友喜愛，並經常為會員提供各種優惠、生活資訊及舉辦不同的活動，讓他們有更豐富的麥當勞體驗。而家成功申請入會即刻送你多款餐飲禮券、得意又實用既麥樂會@奇先生妙小姐手提袋一個，仲可以享有全年無限次嘅會員美食推介。憑此頭條日報Jetso專欄版面剪報正本於1月31日或之前，到指定十間特選麥當勞成功登記並成為2019麥樂會會員，除指定禮品及禮券，更可額外獲得特別尊享禮遇券乙張，盡享多種豐富禮品及禮遇。而已成為會員的你，登入會員專區更可下載以低至五折訂閱星島日報之優惠，萬勿錯過。



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