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﻿水警岸邊遭浪捲 天寒遇溺飲﻿鹹水

2019-01-23 列印
■遇溺水警留醫深切治療部。
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　　西貢發生水警在岸邊執勤期間遇溺命危意外，昨晨十一時，東分區水警基地一名水警，與同袍在大灣岸邊例行執勤，其間事主在岸邊涉水巡邏及欲將小艇拖至岸邊時，海面突然翻起大浪，事主被捲入海中一度遇溺，同袍見狀立即將他救起。疑天氣寒冷及事主飲了數啖海水不適，通知上級及報警，召直升機將他送院。疑有部份海水從氣管吸入肺部，醫生恐他會有細菌感染，故安排其留醫深切治療病房，情況危殆，據悉，初步無性命危險。

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