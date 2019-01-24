﻿賭業王國風雲 何超瓊 霍家聯手控澳娛 四太地位恐不穩

賭業巨企澳門旅遊娛樂及旗下澳博（880）的控制權出現變化，以「二房」長女何超瓊為首，與信德（242）和已故商人霍英東創立的家族基金簽訂協議，共同擁有澳娛逾五成三股權，並將一同決定澳娛和澳博主席、董事會成員的任命，令何超瓊與霍家全面掌控澳娛和澳博，讓她發揮更大的影響力，改進集團的管治與營運。由於協議並無提及澳博聯席主席及執董「四太」梁安琪，其地位變得不明朗，恐會不穩。



由何超瓊任主席的信德集團（242）公佈，澳娛幾個股東簽訂協議，在控制澳娛多個範疇共同進退。有關股東包括持澳娛百分之二十六點五七六股權的霍英東基金會；持百分之十點五三八股權的Lanceford，而Lanceford由何超瓊及其弟妹擁有；至於Interdragon則持有百分之十點七九六股權，該公司由信德擁六成股權，其餘四成是澳娛持有；信德擁澳娛百分之四點九八五股權，而何超瓊本人直接持有百分之零點一一七股權。



換言之，何超瓊為首的陣營聯同霍氏基金，共持澳娛逾五成三股權，而澳娛持有澳博約百分之五十四股權，全面掌握整個王國。



共同決定主席董事任命



通告指，簽訂協議的澳娛股東同意在多方面共同合作，包括爭取延續子公司澳博的博彩牌照，以及維持澳娛作為持有澳博逾五成股權的大股東地位。至於在表決澳娛董事會成員之時，簽訂協議的股東將提交共同提名建議，並一齊決定澳娛主席及董事總經理的任命。澳博方面，上述澳娛股東亦同意共同進退，於表決澳博董事會成員時提交相同提名建議。



協議中不包括持有澳博百分之八點六二的「四太」梁安琪，亦不抱括「三太」陳婉珍，也沒提及二人。梁安琪現任澳博聯席主席及執行董事，掌有管理實權，她亦持有澳娛約百分之六點八股權，陳婉珍也是澳博執行董事。「四太」未來在澳博的地位變得不明朗，恐會不穩，她被傳媒問及這次可能被孤立時，僅表示：「不回應。」



據知，對於今次安排，中央已獲知會。



協議不包括「四太」



各個簽訂協議股東，在澳娛集團營運管理上有同等參與機會。至於各個股東簽署協議的原因，通告指澳娛是由何鴻燊、霍英東以及若干其他各方創立，自九十年代初，何鴻燊及霍英東合共持有澳娛逾五成股權，到二○○○年代初期，霍英東將其澳娛股份轉讓予霍氏基金，而何鴻燊及霍氏基金一直有商討澳娛事務，包括董事會組成、業務目標以至澳博控股在聯交所上市等。何鴻燊在澳娛的權益於二○一一年重組，但這種處理方式沒變。



由於協議不涉及買賣澳娛或澳博控股的股權，因此不涉金錢代價。



