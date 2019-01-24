噸重煙花爆竹藏新田﻿ 威力驚人可夷平貨倉﻿

每逢過農曆新年，違法燃放炮仗煙花行為屢見不鮮。豬年將至，警方重案組根據線報，突擊搜查元朗新田一個儲存倉，搜出重逾一噸煙花和爆竹，總值約二百萬元，數量為近年最多，拘捕一名六十二歲男子。有專家指，檢獲煙花一旦爆炸，威力足以夷平整個貨倉。



警方接獲線報，指有人偷運大批煙花爆竹入境，經調查後，前日下午約四時突擊搜查元朗新田麒麟村一個露天儲存倉，檢獲一點一噸不同大小及類型的煙花和爆竹，總值約二百萬元，以涉嫌非法藏有煙花爆竹，拘捕一名六十二歲姓李儲存倉負責人。



62歲負責人被捕



新界北總區重案組第一隊總督察林思儀表示，檢獲煙花爆竹為近年最大數量，當中包括長炮仗、散炮及俗稱飛天鼠、穿雲箭、步步高等，憑包裝設計及字體估計是從內地引入，相信是不法者準備在農曆新年散貨圖利，但來港渠道仍有待調查，初步相信未流出市面。



炸彈處理主任李展超表示，檢獲的煙花射程可達數十至一百米，雖是供觀賞娛樂的小型煙花，但擺放煙花爆竹的貨櫃沒有防火設施，若大量燃着恐有發生爆炸的危機，彈射物或火球可對附近出入工人造成傷亡。有專家指，是次檢獲的煙花爆竹火藥含量達零點六噸，一旦爆炸，威力足以夷平整個貨倉，對附近建築物亦構成一定程度破壞。



倉庫無防火設施



法律嚴禁私自燃放煙花爆竹，原因為一九六七年發生的六七暴動，當時大街小巷暗藏炸彈，人心惶惶，港英政府為杜絕炸藥來源，立法禁止市民私下入口或燃放煙花爆竹。根據香港法例第二九五章〈危險品條例〉，非法藏有煙花爆竹的最高刑罰為罰款二萬五千元及監禁六個月。



