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﻿美股中段升45點

2019-01-24 列印
　　美國周三股市向好，中段升幅收窄，杜指報二四四五二點，升四十五點；納指則報七○○五點，升十四點。滙控美國預託證券價格見六十五點三四港元，升零點三九港元；騰訊則見三百三十三點四三港元，升零點二三港元。紐約期金報每盎司一千二百八十三點七美元，升零點三美元；紐約期油則報每桶五十三點○三美元，升零點○二美元。
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