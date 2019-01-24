﻿醫生拒「沉默中谷爆」﻿ ﻿周六伊院集會大控訴﻿

流感高峰期持續，病人逼爆公立醫院，前線醫護嗌救命。繼上周日公院護士在政總集會控訴醫管局支援不足後，本周六輪到公院醫生，他們將於伊利沙伯醫院舉辦申訴大會，食衞局局長陳肇始、醫管局行政總裁梁栢賢將出席。



醫學界立法會議員陳沛然、公共醫療醫生協會及前線醫生聯盟計劃於本周六，在伊利沙伯醫院舉辦「不在沉默中谷爆」申訴大會。日前陳沛然撰文，提出各項解決醫護人手不足的方案，並指政府曾停建醫院，十二年裏沒有新醫院落成，致有今日惡果：「不要將政策的後遺症和責任全部推給前線。」



再有24幼園停課



他又促請醫管局帶頭減少會議，並建議各高層醫護接手一個三小時的門診，或到急症室看非急症，讓前線醫護可多留在病房和急症室照顧病人；預先減少安排非急症病人入院，預留牀位；暫停醫院認證計劃的文書工作；檢討特別超時津貼計劃、每月固定津貼和起薪點，挽留人才吸引新血。他說：「我認為是有方法處理，現在公院逼爆情況，似乎危害了病人及護士員工的安全。」會議將以閉門形式舉行。



流感繼續社會蔓延。



至昨日四時，再有二十四間幼稚園或幼兒中心爆發流感需要停課，累計已有三百七十二間停課，佔比達三成半。



另外，員工嬲爆，醫管局未提紓援壓力方案，昨天還「出招」，向員工發「打氣」電郵，題為「全城集氣 為醫護打打氣」，感謝同事的努力和專業，並請來了知名人士拍短片打氣，包括歌手譚詠麟、港隊門將葉鴻輝、羅家英、陳慧琳、薛家燕等等，並上載至醫管局網站，但瀏覽率不高。







