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旅巴蠱惑地台 走私85萬元燕窩

2019-01-24 列印
■海關檢獲的走私燕窩市值八十五萬元。
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　　香港海關前日在落馬洲管制站，檢獲約二十五公斤懷疑走私燕窩，估計市值約八十五萬元，行動中拘捕一名五十三歲男司機。

　　前日，海關人員在落馬洲管制站截查一輛出境旅遊巴士時，在車廂的地台下檢獲約二十五公斤懷疑走私燕窩，並拘捕了一名五十三歲男司機，案件仍在調查中。海關重申，走私屬嚴重罪行。

  根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元，及監禁七年。



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