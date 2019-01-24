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聖若瑟小學 爆手足口病20學童中招

2019-01-24 列印
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　　衞生署衞生防護中心昨日調查觀塘聖若瑟英文小學（見圖）爆發的手足口病個案，涉及二十名小一、小三及小六男學童，年齡介乎六至十一歲。他們自本月十一日起出現口腔潰瘍、手腳出疹和發燒等病徵。全部人均已求醫，毋須入院。防護中心人員已實地視察該校進行醫學監察。

口腔潰瘍手腳出疹及發燒

　　衞生防護中心表示，手足口病全年均會出現，其活躍程度一般在五至七月較高，然而十月至十二月亦可能出現較小型高峰。因幼童易受感染，故家長應多加留意子女健康。學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案。

　　中心補充，手足口病臨牀病徵包括手掌、腳掌，以至身體其他部分如臀部及大腿，出現斑丘疹或水疱，口腔亦可能出現水疱及潰瘍。

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