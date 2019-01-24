張建宗：規管特首防賄例暫無時間表

兩歐洲名帥納比和昆奴斯今晚會師亞洲盃八強，納比表明亞洲盃是其領軍中國的告別作，伊朗教練昆奴斯亦大有機會在賽事後轉教哥倫比亞。兩人力爭完美告別，然而論近況和兵源均以伊朗佔優，加上有對賽往績支持，放心捧客勝。 （Now671台、Fox+周五凌晨0:00直播） 納比在今屆亞洲盃可用人腳有限，加上國足大軍平均年齡逾二十九歲是今屆最年老陣容，經過連番激戰球隊面對傷疲問題。射手武磊分組首輪已撞傷肩部，十六強對泰國才傷瘉復出；中堅馮瀟霆上仗對泰國前已發燒，比賽中又拉傷大腿肌肉今仗上陣成疑；另一中堅張琳芃又因累積兩面黃牌停賽，人腳不整下面對「夫添」的伊朗形勢極為不妙。 八強戰人腳不...

2019-01-24