  • 2019年1月24日 星期四
  • 19º
  • 53%
熱門： 大埔學生九巴老鼠郭富城方媛

日報新聞 > 港聞

張建宗：規管特首防賄例暫無時間表

2019-01-24 列印
　　就《防止賄賂條例》第三條及第八條條文擴展至規管行政長官修例，規定行政長官在接受利益前，須得一法定獨立委員會許可。立法會議員轟政府就修例拖足七年，政務司司長張建宗稱：「暫無具體立法時間表，特首無『超然』地位。」

　　張建宗回應指，政府一直跟進報告，期望令現有制度變得健全，行政長官對事件同表關注，亦一直自願遵守涵蓋公務員的申報制度。他表示，行政長官在《基本法》及特區有獨特的地位，改動條文牽涉法律，港府仍在致力研究，現階段尚未能提供立法時間表。

　　民主黨議員林卓廷指，早於七年前提交報告，修例卻毫無寸進，質疑特首林鄭月娥違背修例諾言，又認為港府說法有如特首在港有超然地位能夠高於法律。張建宗重申，並無提到「超然」字眼，只是行政長官憲制地位獨特，研究修例需審慎進行。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd