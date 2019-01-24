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地產經紀考牌作弊 判80小時社服令

2019-01-24 列印
　　去年「香港置業」地產經紀涉嫌作弊案，一名地產經紀多次重考營業員考試，涉嫌「通水」予同公司多名考生，從而獲地產代理監管局發牌，五男一女被捕。涉案之一女被告早於十二月二十日承認一項串謀詐騙罪，索取感化官報告及社會服務令報告後，昨日在九龍城裁判法院獲判八十小時社會服務令。

　　辯方代表女被告劉紅美求情，指報告正面，她丈夫亦到庭表示支持。被告有悔意，承諾不會再犯，她日後做決定前會先徵詢丈夫意見。感化官亦指她重犯機會不高，建議判社服令。裁判官指，欺騙公營機構罪行屬嚴重，一般要判監，但考慮到被告認罪，判處八十小時社會服務令。

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