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倫敦金大老千案 南區富豪被騙5.8億

2019-01-25 列印
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　　警方展開「冰極行動」，分兩階段搜查全港多處地點，搗破一個運作了兩年的倫敦金行騙集團，拘捕十四名男女，包括主腦人物，涉款接近六億三千萬元。該集團招聘年輕人搵快錢，訓練他們以隨機方式打電話，並在社交平台尋找對象。涉案七名受害人遍佈香港、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭及台灣，當中兩名香港事主，其中一人損失甚巨，警方初步指涉款超過一億，其後修正為五億八千萬元，為歷來單一案件涉及最高金額。據悉，該事主為退休男子，八十五歲，居於港島南區。
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