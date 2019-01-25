貼士網稱代投注 呃會費贏不派彩

蠱惑賭波貼士網站，禁之不絕，且不斷變招呃人，近期新招收數扮「做善事」。有貼士網站聲稱，每月落區向基層人士派發贏波後 彩金，還上載市民收錢後致謝的短片，有波迷不虞有詐，付錢由網站代為投注，輸多贏少，一旦贏了，網站遲遲不派彩，反而要求加注，結果一個「貪」字最終換來「一舖清袋」，欲哭無淚。



某賭波貼士網站稱「熱心公益」，把每月十日定為所謂的慈善波膽日，派人落區派發當天贏波收入的三成。該網站還拍片為證，其中一段影片中有四名長者與一名小童，各人手持馬會彩票和五百元鈔票，面向鏡頭連聲道謝：「多謝『毒X救星』！」吸引不少網民瀏覽。



記者日前喬裝顧客查詢，負責人表示「會長」熱心公益，故有此善舉。記者訛稱有一萬元賭本，負責人即表示會免費提供一場精選貼士，但須先將賭本存入指定馬會戶口，開賽前才告知投注足球賽事細節，對方稱：「命中率九成，今晚賽事受埋你玩，敢唔敢跟五千？」記者猶豫，對方上載前一天命中波膽、投注一萬元贏三十萬元的資料，惟真偽難辨。



事主稱五買五輸



該網站亦上載看似馬會發出五百萬元支票的相片，聲稱以兩千元投注兩場球賽波膽「過關」取得。網民阿Ming留言指責騙財：「成日話會贏，累我輸咗一萬五千元！」記者聯絡上阿Ming，她說去年十二月底被該網站派錢「義舉」吸引，於是付款交網站員工代為投注，結果五度敗北，損失九千元。



本錢輸光後，網站人員上月二十八日再游說她，承諾私下借款一千元代為投注，她同意，沒料贏回六千元，大喜所望，對方卻表示暫不能派彩，除非先付一萬二千八百元「入會費」、或將本錢投注另一球賽。結果阿Ming選擇再下注，結果又輸掉；對方再游說她下注，此刻她才驚覺贏錢拿不走，可能是騙局。



訛稱獲中超莊家消息



另一facebook專頁「睇波一定要賭波XX都贏波」，則以「打假波」賽事作賣點，記者詢問負責人「天哥」，他說貼士來自「第一手莊家」，又稱中超（中國足球超級聯賽）內定賽果，會重點投注，只要將一至二萬元存入其戶口、扣除百分之十佣金後，由他代為投注，每月穩賺至少一倍。有網民指，有關貼士命中率根本不足四成，更累他輸錢，多番投訴不果，更被指搞事遭取消會員資格，追究無從。



