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助戒賭癮 家人應「不棄不借」

2019-01-25 列印
■路德會青亮中心主任周雅瑩表示，每年均接獲曾購買貼士、賭博成癮者的求助，當中有人欠下巨債。
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　　聲稱橫財唾手可得的賭波「貼士網」，可隨意在網上開設，吸引市民光顧，導致負債纍纍，社工機構促請警方加強網上巡邏，打擊利用所謂「必贏貼士」詐財的騙徒。

　　路德會青亮中心主任周雅瑩表示，賭博是不可預知結果的遊戲，沒有必勝方程式。自從多年前出現「貼士網」後，每年均接獲曾購買貼士、賭博成癮者的求助，當中不少個案因為欠債，懷疑個人賭博的眼光，加上相信賭博有必勝方法，也有「以小博大」的貪念，因此較易相信貼士網的「贏錢彩券」以及「客戶好評」，從而付款購買貼士，結果愈輸愈多，負債愈來愈重。

　　賭博成癮，甚至欠債，周雅瑩稱往往是基於內心對賭博的迷思，建議有關人士盡快尋求戒賭機構協助，家人則應「不離不棄不借」，若幫忙還債，反會形成賭博與還債的惡性循環，無助戒賭。

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