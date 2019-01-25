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兒科病牀使用率高見97%

2019-01-25 列印
　　食衞局昨日宣佈，在召開跨部門會議後，根據流感監測數字、幼童感染個案數字及兒科入住率等資料顯示，幼童流感情況嚴重，故決定幼稚園及幼兒中心明日起提早放農曆新年假。醫管局代表亦公佈有關數字，指今個流感季節有十三宗兒童嚴重流感個案，當中八名五歲以下，四人仍留院，兩人非常危殆。

　　根據醫管局近日監察公立醫院入住率的資料顯示，公立醫院整體兒科病牀過去一星期（一月十七至二十三日）的平均使用率為九成七，其中廣華醫院、將軍澳醫院、基督教聯合醫院、仁濟醫院及威爾斯親王醫院的兒科病牀過去一星期平均使用率均超過百分之一百。

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