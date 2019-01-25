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中學生遭強脫褲打屁股 警拘八人

2019-01-25 列印
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　　馬鞍山一所中學疑爆學生欺凌事件，在社交群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」流傳一段短片，指一名舊生回母校探望老師時，發現懷疑出現欺凌事件，有學生被多名男生被按倒在地，更被脫褲露出屁股，有男生數度拍打事主屁股。警方介入調查，並拘捕八名涉案學生。

　　事發學校為馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學，校方前晚得悉事件，已立刻啟動危機處理機制，召開危機處理小組會議，與社工、訓輔導老師等合作處理，並向相關的學生及家長作出跟進。

　　校方稱經過深入調查後，事件並不涉及任何欺凌成份，只是同學間過火的嬉戲，亦已就此個別事件對相關同事作出訓示，確保日後不會發生相同事件。

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