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美股中段跌22點

2019-01-25 列印
　　美國周四股市中段下跌，杜指報二四五五三點，跌二十二點；納指則報七○四七點，升二十一點。滙控美國預託證券價格見六十四點八九港元，跌零點四一港元；騰訊則見三百三十五點六六港元，升五點四六港元。

  紐約期金報每盎司一千二百八十一點四美元，跌二點六美元；紐約期油則報每桶五十二點七九美元，升零點一七美元。

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