﻿醫管局打氣片﻿﻿議員斥火上加油﻿

流感高峰期，前線醫護疲於奔命，醫管局搞搞「新意」請藝人名人拍片「打氣」，令人嘩然。立法會醫學界議員陳沛然稱原意是好，但時間不對，在此水深火熱之時，拍片打氣儼如火上加油。



上周香港護士協會舉行集會，鬧爆政府漠視護士的辛勞。協會主席李國麟受訪曾謂，網上看過「校長」譚詠麟拍片撐醫護，當時猶不知何事，至前日局方向員工發內部電郵，始知藝人名人如港隊門將葉鴻輝、陳慧琳、薛家燕等拍片，確是醫管局一份「心意」。



本報曾就拍片打氣垂詢醫管局問及詳情，局方回覆稱十分重視員工士氣，會透過不同渠道和員工溝通，在流感高峰期局方「特別邀請了社區不同人士，包括體育界、演藝界等知名人士義務拍攝短片為前線同事打氣，同類員工溝通訊息一向透過內部電郵通知同事。」



立法會醫學界議員陳沛然昨日接受電台訪問，談到明日香港公共醫療醫生協會舉行「不在沉默中谷爆」申訴大會，他稱是為公院醫生提供平台，向食衞局局長陳肇始和醫管局總裁梁柏賢講自己的感受。他笑言：「或者總裁你覺得找陳志雲來打氣好啊！大家馬上精神煥發！如果你覺得OK的話，也可以跟前線說。」



陳沛然形容打氣片「平時有用，但此刻有點火上加油，時間不太對」。他指最大問題是缺牀位及人手錯配：「你叫人捱義氣，無牀，可以點？你加醫生，咁你趕病人走嗎？定係打氣？YeahYeahYeah咁？」陳又提到醫管局聘醫生做行政工作，單是一個醫院認證計劃就用上一所醫院數百人手，完全資源錯配。



此外，立法會通過「立法保障罕見疾病的病人權益」無約束力議案，議案由工黨張超雄提出，包括定義罕見病、設立專責委員會等。提修正案的衞生服務界李國麟指政府從未正視罕見病，更暗諷醫管局謂可考慮找名人拍片，為罕見病患打氣，之後讓他們繼續捱，相信全城必定會為當局「拍手」。



