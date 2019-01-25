  • 2019年1月25日 星期五
  • 18º
  • 60%
熱門： 欺凌流感停課4000元膠樽回收機

日報新聞 > 港聞

農曆新年前夕走私猖獗 再破煙花爆竹倉三日兩宗

2019-01-25 列印
■農曆新年期間，不時有人非法放煙花。資料圖片
Previous Next

　　農曆新年將至，不法之徒將走私煙花爆竹來港出售，昨中午十二時許，警方接報指，有人在打鼓嶺蓮麻坑路禁區一間廢棄的校舍內，懷疑貯存大批煙花炮竹。

藏廢棄校舍內

　　警員到場調查後，果然在廢棄校舍內檢獲二十五公斤煙花爆竹，市值約四萬五千元。警員事後一度在附近兜截及搜查，未再發現違禁品及無人被捕。

　　本港過去農曆新年期間，新界及市區均有市民報案，指有人非法燃放煙花爆竹事件，幸無傷人，警方表示會嚴厲打擊相關活動。

　　今次是警方三日內第二宗破獲非法貯存煙花爆竹案，本周二凌晨，警方亦曾在新田麒麟村搗破一個煙花爆竹倉庫，檢獲逾一噸重煙花爆竹，一名六十二歲男子涉嫌非法藏有煙花爆竹被捕。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd