農曆新年前夕走私猖獗 再破煙花爆竹倉三日兩宗

藏廢棄校舍內
警員到場調查後，果然在廢棄校舍內檢獲二十五公斤煙花爆竹，市值約四萬五千元。警員事後一度在附近兜截及搜查，未再發現違禁品及無人被捕。
本港過去農曆新年期間，新界及市區均有市民報案，指有人非法燃放煙花爆竹事件，幸無傷人，警方表示會嚴厲打擊相關活動。
今次是警方三日內第二宗破獲非法貯存煙花爆竹案，本周二凌晨，警方亦曾在新田麒麟村搗破一個煙花爆竹倉庫，檢獲逾一噸重煙花爆竹，一名六十二歲男子涉嫌非法藏有煙花爆竹被捕。
警方展開「冰極行動」，分兩階段搜查全港多處地點，搗破一個運作了兩年的倫敦金行騙集團，拘捕十四名男女，包括主腦人物，涉款接近六億三千萬元。該集團招聘年輕人搵快錢，訓練他們以隨機方式打電話，並在社交平台尋...
2019-01-25
加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）周二表示，上月在溫哥華被捕的中國華為集團副董事長孟晚舟，有強力的理據反對加拿大當局把她引渡到美國，又指（中國國家主席）習近平對孟晚舟事件感到十分憤怒。前任加拿大駐華大使馬爾羅尼批評麥家廉的講話「令人難以置信」。 麥家廉在安大略省萬錦市舉行一個只招侍華文媒體的記者會，指孟晚舟有很好的理據，反抗美國的引渡申請。其中一個理據是美國總統特朗普曾經就她的案件發表政治介入的言論。他指如果孟晚舟真的被引渡到美國，「不會是一個開心的結果」。不過他表示，就算真的要引渡，也可能需時數年才能成事，因為她有權提出上訴，一直上訴至加拿大最高法院。 ...
2019-01-25
南美洲國家委內瑞拉大批民眾連續第二日上街示威，要求總統馬杜羅下台，並與防暴警察爆發衝突，消息指共有十三人死亡。反對黨領袖瓜爾多（Juan Guaido）周三自行宣佈自己為臨時總統，即時獲美國及多個南美...
2019-01-25
據星島地產網報道，近期二手交投呆滯，市場頻錄減價成交，鰂魚涌南豐新邨低層，面積391方呎，業主叫價740萬元，最後減至600萬元成交，呎價15345元，回到一年前水平。 南豐新邨減140萬沽 中原營業...
2019-01-25
在金管局緊盯下，銀行難以大減按息搶按揭，惟有轉攻超高現金回贈作招徠，近期有大行的現金回贈更可高逾2%，連業界人士也指情況不健康，惟金管局放行未擬設限。該局副總裁阮國恒表明，銀行提供現金回贈只要符合相關...
2019-01-25
哈化柏林有中場主力馬菲歷基出戰亞洲盃避戰，幸另一中場馬高古積及時傷瘉，成為中場指揮官，加上前鋒伊比斯域主場腳風順暢，今晚德甲可望擊退有將帥不和的史浩克04，主勝值取。 （Now670台、有線611、651台、FOX+周六凌晨3:30直播） 哈化柏林中場缺少澳洲國腳馬菲歷基也好，幸有馬高古積上輪德甲復出，主帥達戴大讚這位及時雨︰「此子今季正選上陣的聯賽，助己隊平均取得二點四分，他缺陣時我們平均只有零點七分，可說是中場定海神針。」 伊比斯域腳風大順 除了中場有大將歸位，哈化柏林射手伊比斯域今季七個德甲入球，五球於地頭取得，今晚再添進帳亦不足為奇。 史浩克04隊長門將費文...
2019-01-25
LG最近新推出的CordZero A9無線吸塵機，特別採用雙電池組設計，續航力長達八十分鐘，大家可以慢慢為家居「洗邋遢」迎豬年了！ 文：阿卓爸爸 圖：蔡建新 產品查詢：3543 7777 舒適...
2019-01-25
眨眼間豬年仲有個幾星期就到，著名堪輿學家李丞責博士率先為大家講解2019豬年運程。他稱屬豬的朋友傳統被認為是福氣之星，有親和力、合群和從容處事的特質。很多時本命年都會擔心犯太歲，但原來豬年遇上豬又不算...
2019-01-25
去年《財政預算案》宣佈「關愛共享計劃」，向合資格市民派發四千元，當局籌備將近一年，近月進入申請程序，一片混亂，市民投訴多多，好事變爭議，政府要吸取教訓，不如化繁為簡，索性全民派錢，好過貼錢買難受。 向市民派錢，將盈餘回饋基層，關懷送暖，本屬好事，但官員執行起來，出現三大問題：一是準備不足，申請表格供不應求，市民大排長龍，有人白走一趟，自然不高興。面對公眾質疑為何不設網上申請，官方解釋投資甚大，需時一年半，令人無話可說。事實上，不少長者也不太懂得上網，仍是取表填寫。 二是官方解說不足，有錢派，人人想要，奈何官方未有廣泛宣傳申請資格，市民疑問多多，到處查詢，區議員要充當解答員，...
2019-01-25
繼上周日來港策「五十五十」出戰一級賽百周年紀念短途盃後，澳洲騎師布文又獲邀請來港，後日將夥拍羅廄「添滿意」角逐香港經典一哩賽。以往每逢來港客串，布文在其他普通賽事的座騎亦會甚多，但據悉今次來港，他就寧願座騎貴精不貴多，所以已事先評估了馬匹的實力，才決定是否接受聘約，估計亦因而推掉了不少座騎。換言之，布文周日在其餘場次的四匹座騎，包括「放馬過來」、「老友威威」、「奔雷」和「健康美麗」，都是經過他精挑細選，在其心目中應具一定爭勝機會。 馬場浮世繪
2019-01-25