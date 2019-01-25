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郭榮鏗傳召議案遭否決

2019-01-25 列印
　　公民黨議員郭榮鏗在立法會上提出動議，要求律政司司長鄭若驊交代不就UGL案尋求外間法律意見的原因。鄭若驊回應指，若議案通過，將會影響律政司在檢控工作上的獨立性，並破壞《基本法》第六十三條所賦予的憲制保障。她強調，律政司司長在執行刑事檢控時，不會受任何政治和壓力因素影響，會以不偏不倚、無畏無懼的態度處理。

　　鄭若驊又指出，如果將刑事調查和檢控的證據全面披露，則會構成公審的情況，違反法治最基本的要求，而處理檢控決定時尋求外界法律意見，非慣常做法。眾議員集體抗議，目的是想透過立法會上向律政司施壓，藉此達到政治目的。郭榮鏗表示，律政司不就事件諮詢獨立法律意見極具問題。

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