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逾八成畢業生滿意首份工作

2019-01-25 列印
　　有求職平台發表調查結果，發現整體大專畢業生對首份工作的滿意度超過八成，月薪平均高達近一萬七千元。調查同時發現多了畢業生不願意超時工作，畢業後五年其目標亦有改變。

　　該項《二○一八年大專生就業狀況調查報告》訪問了五百五十三名本地大專畢業生和本科生，整體受訪畢業生的首份工作月薪平均為一萬六千八百九十二元，較上一次調查所得一萬四千九百七十八元，高出一成三。

　　調查指出，三成人須參加四至五次面試才獲得他們的首份工作。而有一成八受訪者不滿意離校後首份工作，平均月薪為一萬四千二百八十元；而滿意第一份工的畢業生，平均入職月薪則為一萬七千四百七十二元。

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