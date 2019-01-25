﻿自資院校倡「鬆綁﻿」 ﻿剩餘學額收內地生﻿

特首林鄭月娥日前出席珠海學院新校舍開幕禮，提到港府將向中央爭取，讓更多本地自資專上院校從大灣區招收非本地學生，擬放寬院校取錄內地生的一成上限。消息一出，隨即掀起學界討論，有專上學院校長認為可提升院校收生靈活性，促進文化交流。惟有校長直言，放寬限制的做法「離地」，未能解決收生不足的燃眉之急，建議政府取消與現有學生比例掛鈎的收生指引，協助自資院校度過寒冬。



隨着中學生人數下降，近年自資專上院校面臨收生不足問題。檢討自資專上教育小組上月發表檢討報告，建議政府與內地當局商討，放寬現時院校取錄內地生的上限。另一方面，自資高等教育聯盟於早前亦建議，教育局放寬招收內地生比例至兩成。



根據規定，自資專上院校招收內地學生修讀自資學士學位課程，須獲得國家教育部批准，並確保相關學生人數不多於一成。目前全港有七所專上院校獲准招收內地生，東華學院是其中一所新增院校。該學院校長呂汝漢表示，今年招收內地學生時，仍未用盡收生上限，「我們的內地學生不止局限大灣區，來自不同的省市。」



香港公開大學在一八至一九學年取錄約有二百多名內地學生，同樣未用盡收生上限。香港公開大學校長黃玉山稱，開學前收到不少內地學生的入學申請，惟考慮到校園設施的承受能力，故只取錄部份成績優異的學生。



部份本港自資專上院校近年雖陸續獲准招收內地生，礙於現有限制，未有大規模招收內地學生。去年十月底「升格」私立大學的香港恒生大學，一八至一九學年取錄逾一千二百名學生，其中亦只有二十名為內地生。恒大校長何順文稱，自資專上院校的發展起步較慢，但課程同樣經過學術評審，所以教學質素並非次等，「自資院校之間競爭大，政府放寬收生限制，院校的收生靈活性便可提高。」



何順文又認為，放寬自資專上院校招收非本地生的限制，可使教資會資助大學及自資專上院校的招收內地生比例變得一致，有助香港發展成國際教育樞紐。



香港浸會大學持續教育學院發言人也對政府有意放寬招收非本地生的安排表示歡迎，認為新措施有助推動校園多元文化，促進本地生與世界各地學生的交流。發言人表示，該學院的收生情況一直理想，內地生的入學申請及取錄人數穩定。



倡取消與現有學生比例掛鈎



不過，部份自資專上院校認為，當局放寬取錄內地生的上限，未能解決自資院校收生不足。香港能仁專上學院校長黃景波認為，新措施的做法「離地」，「自資院校收生不足是現實問題，我們靠私人經費經營，無動用公帑，不明白為何要被限制收取內地生的比例。」



香港專業進修學校校長陳卓禧認同，新措施對收生少的自資院校幫助不大。他建議政府取消與現有學生比例掛鈎的收生指引，並以大灣區作試點，讓院校使用「剩餘學額」招收內地生，「院校收取本地生後，仍有剩餘學額的話，應用作取錄非本地生，而並非只局限於兩成的比例。」



