﻿車位跌價潮最多達四成﻿ ﻿師奶擁34摸頂貨「坐艇」﻿

八年前每個車位平均成交價約四十三萬，去年埋單已飆升至接近一百八十萬。不過隨着樓市回落，連帶車位亦驚現「冧價潮」。當中以炒得最癲的新界區最大鑊。據新一期《東周刊》報道，如「車位天堂」嘉湖山莊錄得多宗蝕讓、金獅花園車位最新成交價較高位大冧四成、沙田第一城車位四個月勁蝕十八萬。有師奶更於去年摸頂掃入超過三十個車位，如今全部「坐艇」。



唱淡納米樓今年有機會大跌三成的「樓神」長實執董趙國雄，據知私下認為車位表現比納米樓更差。雖然近日股樓略為回暖，「車位大王」廖偉麟以及資深投資者林一鳴都直言車位「炒過龍」，估計今年起碼要跌兩至三成。



近年銀行息低，不少市民驚銀紙貶值，加上政府推出辣招壓抑樓市，於是轉攻細細粒、容易炒的車位。去年一手及二手住宅車位成交金額，合共超過一百六十六億。



事實上，車位炒風可說席捲全城。深井的豪景花園便是大小炒家其中一個「樂園」。根據中原地產研究部資料，去年豪景花園車位的買賣登記有三百三十九宗，涉及金額達四億五千七百萬元，是全港車位成交量第二高的屋苑。該場車位成交價大約為八十萬至九十萬元，最高成交價曾炒至一百二十八萬元。



據區內經紀透露，豪景其中一位「大業主」，是家住天水圍、行內稱為「車位靚太」的湯太。《東周刊》翻查土地註冊處紀錄，她仍持有至少三十四個車位，全部都是去年摸頂掃入。按近日市場成交計算，她幾乎全部「坐艇」。



面對車位市況不佳，她直言只好收租「坐貨」。「唔驚喎，用嚟收租囉。只要有實力，揸到最後就會贏！好似買樓，當年嘉湖夠跌到唔使一百萬，o依家要六百幾萬，守得到咪得！經濟差啫，未差到要賣車，變成經濟大衰退就驚！」



她曾經一年內掃入近百個車位，每個賺四萬至十萬元就沽出，十個月帳面便賺了近四百萬。「最緊要唔蝕。o依家可以守一陣，最近習近平同特朗普傾嘢，好多人觀望，應該好快傾完。車位供應只會愈來愈少，爛地停車場又無晒。聰明嘅車主唔會泊街等抄牌，梗係泊車場。」



其實全城每次颳起炒風狂潮，往往最後衝入場的都是「老散」。本港老牌家族廖創興第三代成員、正八集團主席廖偉麟早年已大手掃入車位投資。如今不少屋苑車位的成交價拾級而下，有「車位大王」之稱的他直言炒風已不再「熱烘烘」。



老牌家族成員持貨放租



現時廖偉麟的家族紀惠集團仍持有近二百個車位，全部在核心地區，用作長線收租。他認為獨立車位很難再炒得起，自己亦只會考慮可一次過大手掃貨的項目。



「至少三百至五百個先考慮，量多先有折扣。現在領展都唔拆車場，要搵獨立車場或者大集團。大批車位多數與商場同時出售，咁就要睇商場位置同車位配套，防守性要強。總之獨立車位我唔會建議投資。」



林一鳴：料下跌兩三成



現在樓市開始下調，曾投資車位的資深投資者林一鳴估計投資者會先放售車位，所以車位會比樓市跌得更多。今年整體車位價格和租值起碼下跌兩至三成。「轉買車位投資嘅人多咗，回報率就一直跌到兩厘，投資價值唔再吸引。至於去年接咗火棒嘅人，要睇租金回報率考慮止唔止蝕。如果有三厘或以上可以揸住，就當買貴咗。」



