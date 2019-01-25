﻿十年苦功成就黑帶﻿ ﻿特能小子封跆拳王﻿

弱能人士雖面對身軀上的限制，仍可如常人般追尋運動夢想。香港耀能協會上月舉辦「特能跆拳道演武競技大會」，雲集了七家非政府機構逾百名跆拳道學員參賽，其中擁有黑帶資格的學員歐陽俊龍憑着精湛武藝，勇奪高級組全場總冠軍，榮登「拳王」。患有中度智障的俊龍，學拳十多年來堅持忍痛拉筋，每晚練習拳上壓，成就了今天的佳績。他希望利用自己的經歷勉勵同路人：「我做到，你也能做到！」



「吼！吼！吼！」腰間繫着黑帶的俊龍，專注地望着教練手中的拳靶，一拳接一拳地擊中目標，功架十足。上月舉行的「特能跆拳道演武競技大會」中，他出戰套拳、直拳擊靶及手刀擊靶的賽事，最終擊敗了八名黑帶對手，勇奪高級組全場總冠軍，登上「拳王」寶座。「估唔到自己會咁勁！」俊龍邊說，臉上綻放着滿足的笑容。



患有中度智障的俊龍，○五年通過香港耀能協會開始接觸跆拳道，當初由協會社工推薦參與，他本着一試無妨的心態，「覺得幾好玩，之後愛上了。」一玩便玩足十四年。每當談起自己熱愛的跆拳道運動，俊龍說得最多的便是「好開心」，五年前他更考獲黑帶資格，成為全港首兩名擁有跆拳道黑帶的殘疾人士之一。



俊龍在跆拳道賽場上成績彪炳，但事實上，他學習跆拳道的過程要比常人困難得多。弱能人士的體質一般較常人弱，俊龍亦不例外，加上本身手腳較易抽筋，他需要每天忍痛拉筋，鍛煉四肢柔軟度。俊龍坦言初學階段曾因此感到氣餒，但認清目標後又能勇敢克服。為了訓練體能，他多年來更堅持每天睡前做三十下拳上壓：「我不是求其玩玩就算，我是認真那一種。」



堅持每天睡前練臂力



俊龍為跆拳道付出的努力，教練文志強全都看在眼裏，「一般人由初學至黑帶，大約需要兩至三年，俊龍足足花了十年時間，要堅持一件事情十年絕不容易，可想而知他的毅力有多強。」文Sir所屬的香港跆拳道東龍會於○八年開始與香港耀能協會合作，開辦專為殘疾人士而設的「特能跆拳道」班，俊龍是首批學員。



文Sir指，學習跆拳道對弱能人士而言有不少好處。由於跆拳道講求身體的靈活度和平衡力，多練習有助改善學員的體質，「有家長反映，學員以往比較易跌倒，學習跆拳道後反應變快，不再撞親。」而且跆拳道是一項非常着重紀律的運動，學員因此亦學懂守規矩。



俊龍與一眾師弟妹均十分珍惜一星期一次學習跆拳道的機會，每次也表現得十分期待和雀躍，甚至比常人更專注用心，連文Sir也深受感動：「一般教練可能會希望學員贏獎，但看到他們對跆拳道的熱誠，令我反思，有其他東西可以讓人滿足，心態有所改觀。」



身為班中的「大師兄」，俊龍上課時亦會協助教練指導師弟妹，糾正其姿勢，他更直言希望日後能成為跆拳道助教。可惜文Sir表示，現時跆拳道體制下，弱能人士難以考取教練牌照，俊龍的願望未必能實現，「但既然俊龍有這個能力，也有心，我們在課堂上也會多給他機會，讓他吸取經驗，建立自信心。」



