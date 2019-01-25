﻿退休校長心繫教育﻿ ﻿製親子繪本教品德﻿

發脾氣、鬧情緒是不少幼童的普遍現象，情緒教育需要從小培養，直資中學退休校長康羅賜珍夥拍女兒，製作以幼稚園學生為對象的情緒教育教材，已在逾二十所幼稚園使用，她正籌備製作親子繪本，提供家長小錦囊。康羅賜珍坦言，出書是看到本港兒童情緒問題愈見嚴重，如不從小培養，將累積為成長問題，影響甚達中學階段。



據《星島日報》報道，兩年前退休的康羅賜珍仍心繫教育，準備在七月香港書展前，推出十五冊以家長為對象的親子繪本《情緒智慧小蘑菇》，以生活化故事帶出害羞、憤怒等負面情緒的應對方法，比如《小蘑菇不憤怒》講述主角小蘑菇的生日會被妹妹搗亂，蛋糕被掉到地上、禮物被搶走，正要發怒之際，着家長與子女反思憤怒情緒為何出現，如何解決與平伏心情，幼童亦可用貼紙「讚好」適合的表達方法，引導他們正確應對個人情緒。



其他課題還包括氣餒、積極、衝突、忍耐、焦慮、同理心等。



康太團隊今學年推出名為《情緒智慧小蘑菇》的幼兒情意品德教育教材，迄今有二十三所幼稚園選用，教師利用教材與布偶，通過故事、兒歌等形式，引導幼童思考不同情緒該如何處理，「有幼稚園學生懂得處理他人情緒問題，見到父母吵架，竟着他們『停一停、想一想』，這正是我想看到。」



四十年的教學生涯，康太見過不少情緒問題的中學生，輟學、與家人關係不和，甚至自尋短見，這些憾事令她揪心，「情緒問題從小不處理，久而久之便成習慣，要扭返轉頭很費力。」



希望小孩學「小蘑菇」不屈不撓



康太續稱，隨着社會變得複雜，人的情緒與精神無法追及社會需求，形容本港學童情緒問題是「現在社會的必然結果」，期望繪本也能帶動家長教育，讓更多家長從小教導子女處理情緒，願意表達個人感受。「小蘑菇」角色由她女兒、插圖師康皓珊設計，她指以蘑菇為造型有寓意，「蘑菇往往在朽木上成長，把不好的東西化為自己養份，再影響身邊環境，希望小孩也抱着這份精神，處理自己情緒與影響他人。」



兩年前更新的幼稚園教育指引，新增「品德發展」的發展目標，採用《情緒智慧小蘑菇》教材的九龍婦女福利會幼稚園，校長余秋娣透露，每周利用二十分鐘安排三級學生利用教材作品德教育，學生反應投入，較懂得表達自己情緒，「以前他們玩遊戲總是『唔輸得』，現在他們懂得鼓勵同學，甚至輕拍對方肩膀打氣」。



