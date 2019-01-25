﻿黃遠輝對缺地體悟深﻿ ﻿港須建「規劃儲備」觀﻿

土地供應專責小組最後報告發表當日，黃遠輝曾經表示希望隨着新一年的來臨，社會可以放下對土地供應的爭論，開始思考如何落實不同選項。報告發表三周以來，黃遠輝繼續走訪不同傳媒和場合，繼續解說報告，他感覺到社會對土地供應的爭議較想像中為少，「從最初很多人認為本港沒有土地供應的問題，所作的只是『假諮詢』，到現在小組提出需要以多管齊下方式提供三千二百多公頃的土地，未見市民反映為何需要那麼多土地，相信大家已認同未來最少需要一千二百公頃的土地，亦普遍認為多了出來的，可用作土地儲備。」
指社會爭議較預期小
至於社會對各個選項的看法，他認為社會已對利用棕地和私人農地等方式建屋取得較大共識，只剩下應否利用粉嶺高爾夫場建屋，正反意見是較為強烈，但他表示：「小組已清楚掌握社會的主流意見，因建議利用先利用其中三十二公頃建屋。」對於特首林鄭月娥近日提到小組報告未必可以「照單全收」，他認為對方只是以原則性角色作出解說，並非針對小組，但倘若當局稍後基於其他考量，而決定不發展粉嶺高爾夫場，應作詳細解釋，然後交由公眾判斷，「最重要是合情合理，過去一年半所講求的也是這個過程。」
值得留意的是，專責小組在最後報告中，同時就本港未來的土地供應策略提出一系列建議；當中特別提到，政府應爭分奪秒，盡早就不同的選項展開前期研究及規劃工作，蒐集及分析不同類別的資料及數據，作為長遠「規劃儲備」。黃遠輝坦言，過去一年半的專責小組工作中，最深切體會到應否選取某個選項或某幅用地，應取決於一些科學及客觀研究，故需要有相關前期研究工作配合，「因為過去完全沒有『規劃儲備』的概念，所以完全沒有作準備，而沒有這方面的資料和數據。」
未掌握生態歷史價值數據
他以粉嶺高爾夫球場為例，若不是當局為新界北發展進行研究時，順道了解球場的發展潛力，也不能判斷其中三十二公頃原來是有機會作局部發展。他承認，提早為土地選項蒐集資料和數據，涉及不少研究費用，未必完全符合財政考慮，但仍應抱着「做定冇壞」的態度，讓發展與保育取得平衡。