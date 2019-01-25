﻿黃遠輝對缺地體悟深﻿ ﻿港須建「規劃儲備」觀﻿

土地供應專責小組早前向特首林鄭月娥提交最後報告，推薦八個土地供應選項。專責小組主席黃遠輝日前接受《星島日報》訪問，指報告發表後，社會掀起的爭議較他預期為少，即使社會對應否保留粉嶺高爾夫球場仍持不同意見，卻已普遍認同本港存在土地不足問題，未來需要建立土地儲備。但他表示，專責小組成立近一年半以來，深切體會到本港不少土地過去從來沒有在生態及歷史價值等方面蒐集足夠數據和資料，難以判斷是否適宜發展，認為本港未來需要多作前期研究，建立「規劃儲備」的概念。



土地供應專責小組最後報告發表當日，黃遠輝曾經表示希望隨着新一年的來臨，社會可以放下對土地供應的爭論，開始思考如何落實不同選項。報告發表三周以來，黃遠輝繼續走訪不同傳媒和場合，繼續解說報告，他感覺到社會對土地供應的爭議較想像中為少，「從最初很多人認為本港沒有土地供應的問題，所作的只是『假諮詢』，到現在小組提出需要以多管齊下方式提供三千二百多公頃的土地，未見市民反映為何需要那麼多土地，相信大家已認同未來最少需要一千二百公頃的土地，亦普遍認為多了出來的，可用作土地儲備。」



指社會爭議較預期小



至於社會對各個選項的看法，他認為社會已對利用棕地和私人農地等方式建屋取得較大共識，只剩下應否利用粉嶺高爾夫場建屋，正反意見是較為強烈，但他表示：「小組已清楚掌握社會的主流意見，因建議利用先利用其中三十二公頃建屋。」對於特首林鄭月娥近日提到小組報告未必可以「照單全收」，他認為對方只是以原則性角色作出解說，並非針對小組，但倘若當局稍後基於其他考量，而決定不發展粉嶺高爾夫場，應作詳細解釋，然後交由公眾判斷，「最重要是合情合理，過去一年半所講求的也是這個過程。」



值得留意的是，專責小組在最後報告中，同時就本港未來的土地供應策略提出一系列建議；當中特別提到，政府應爭分奪秒，盡早就不同的選項展開前期研究及規劃工作，蒐集及分析不同類別的資料及數據，作為長遠「規劃儲備」。黃遠輝坦言，過去一年半的專責小組工作中，最深切體會到應否選取某個選項或某幅用地，應取決於一些科學及客觀研究，故需要有相關前期研究工作配合，「因為過去完全沒有『規劃儲備』的概念，所以完全沒有作準備，而沒有這方面的資料和數據。」



未掌握生態歷史價值數據



他以粉嶺高爾夫球場為例，若不是當局為新界北發展進行研究時，順道了解球場的發展潛力，也不能判斷其中三十二公頃原來是有機會作局部發展。他承認，提早為土地選項蒐集資料和數據，涉及不少研究費用，未必完全符合財政考慮，但仍應抱着「做定冇壞」的態度，讓發展與保育取得平衡。



