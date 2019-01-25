80後棄高薪辦學園 倡打破傳統自主學習

在港土生土長的八十後女子陳曉慧，三年前放棄知名會計師事務所的高薪厚職，毅然開辦教育機構「自由學園」，標榜將學習自主權交予學生。既沒有傳統學科，也沒固定教學地點，並會邀請各行各業專家出任客席導師，助學生發掘個人目標。



「很多家長為孩子鋪排了整個學習生涯，但我認為要將學習的自主權交回給學生，讓孩子們自覺可以掌握自己的路向，做一些更有滿足感的事，發掘適合自己的出路。」創辦教育機構「自由學園」的陳曉慧，向《東周刊》記者解釋機構名稱的由來。



沒傳統學科固定上課地點



「自由學園」結合芬蘭教育制度與生涯規劃，提供多種中、短期課程，共通點是既沒有傳統學科，也沒固定教學地點。陳曉慧帶學生走出班房，體驗讀萬卷書不如行萬里路，例如到郊外學習耕種和野外求生，又會走訪各行各業，邀請不同的專家做客席導師進行交流，以及安排高中學生到大機構實習。



早前「自由學園」學生便到本地醬油品牌李錦記實習，該公司提供一系列培訓課程，讓學生了解整個生產醬油的流程、企業文化，以及參與製作宣傳短片。



陳曉慧又指，「學習過程是雙向的，不少大型企業更會說出正在處理中的真實問題，聽取學生的意見。我們的課程難以量化成績，未必可以幫助學生在考試突飛猛進，但我會告訴家長，我們所做的是有助學生長遠發展。」



盼學生盡早找到目標



「大學畢業後花了近七年時間，才知道自己最喜歡從事教育，希望年輕人早點找到人生目標，知道除了醫生、律師或銀行家，還有其他職業選擇。」陳曉慧於是毅然放棄高薪厚職，到港大修讀教育碩士課程，到一六年正式實踐理想，創辦「自由學園」。



回想當日創業，陳曉慧坦言曾遭父母反對，「媽媽說世界上百分之九十九的人，都在工作上不開心，但為了生活依然要做下去，除非你是朱克伯格（facebook創辦人），他可以做自己喜歡的事情。」陳曉慧回應說就算不是朱克伯格，也可堅持做自己覺得正確的事。



經過三年的努力，「自由學園」漸漸做出了成績，累計招收數百名香港學生參與，不但在本地及海外贏盡口碑，更令陳曉慧父母心態轉變，「由最初反對，到現在非常支持我追夢，但仍經常提醒我，在香港搞教育革命的路不易走。」



本周在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，雲集各國的領袖及大企業主管，陳曉慧在全球七千名傑出青年之中脫穎而出，成為最後四十強，獲邀請到當地出席論壇，以青年人角度與各國領袖分享如何改變未來。



