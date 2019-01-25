﻿尖沙嘴飛窗殺遊客﻿ ﻿揭商廈酒店鮮驗窗﻿

美麗華酒店日前發生墮窗奪命意外，激起外界關注商廈、工廈及酒店的驗窗問題，驚覺本港遍佈「高空炸彈」。工程業界坦言，屋宇署鮮有批出非住宅大廈的強制驗窗通知，多年來接獲的酒店驗窗生意不足半成，多數業主均依賴工程部職員檢查窗戶，部份大廈拖延到幾乎甩窗才聘專人處理，情況極為高危。



屋宇署一二年推出強制驗窗計劃後，住宅墮窗意外開始減少，惟前日有旅客被美麗華酒店窗戶擊斃，再敲響警鐘，令公眾關注非住宅大廈欠缺驗窗保養。署方自一二年中至一八年底，共向約九千八百幢樓宇發出合共約五十萬張強制驗窗通知，惟未有提供酒店、商廈及工廈的相關數字。從事商廈、工廈及酒店驗窗工程的業界指，過往非住宅大廈較少接獲驗窗令，不少業主拖到發生墮窗意外，甚至弄傷途人才肯聘請專家處理，為本港種下高空殺機。



香港鋁門窗同業聯會會長廖俊杰坦言，非住宅大廈的驗窗比例遠較住宅少，歷年鮮聞有酒店招標驗窗，以其公司承接的生意為例，住宅客高達六成，工商廈則有三成，惟酒店所佔比例不多於半成。



數年前，廖俊杰曾為一家三星酒店驗窗，當時酒店人員接獲旅客通知，指開窗後發現窗戶上方其中一顆拉釘氧化斷裂，受驚關窗後更出現離框，遂聯絡工程人員修理，他指出，幸好有旅客偶然發現窗戶有問題，並及早通報，否則窗戶情況惡化隨時出現墮窗意外。



酒店檢驗時間緊逼



當年廖俊杰為其中幾家酒店房驗窗後，查出十多個窗戶有問題，驅使酒店檢查所有窗戶，「整幢酒店最終有一半窗戶都有問題。」他認為，酒店業界顧慮出租收入問題，對抽時間驗窗感到卻步，故素來只靠工程部職員自行保養窗戶，惟酒店窗尺寸大，普通工程人員未必有適當工具及技術拆窗檢查，亦不會爬梯到高位檢查窗戶上方的拉釘、螺絲，更不懂得以鏡照或用手檢視其狀況。



香港物業管理公司協會會長陳志球指出，有規模的物管公司均會安排工程人員，定期檢驗冷氣、機電、門窗及消防系統等，並會記錄相關的維修保養，「業界會按規定定期檢查機電及消防等物業設施，惟驗窗方面目前無規例，所以要看物管公司的檢驗流程是否包括。」



非住宅大廈若無接獲驗窗令，會否驗窗全靠業主自律。驗窗王工程公司負責人吳漢民坦言，除了唐樓等舊式私樓，早年興建的工廠大廈窗戶維修保養情況亦較差，加上不少當風位窗戶長開，加速窗戶金屬損耗，繼而從高處墮下。



吳漢民留意到旺區商廈不時發生墮窗事件，業主事後只在墮下鋁窗的空位用木板圍封，他直言，通常只有樓宇買賣時，買家才要求賣家驗窗。



驗窗業界表示，酒店閒置時間少，未必所有業主肯空出房間配合驗窗工程，增加檢驗難度。香港鋁門窗同業聯會會長廖俊杰指出，酒店驗窗工程「限時限刻」，管理人員通常只肯空出早上短短一兩小時或旅客退房時段，讓工程人員跟房務員同步進行其工作，導致驗窗進度趕急，惟整體工程卻須較多時間完成，他試過做足一年才能完成一幢設有百間房的酒店驗窗工程，故很少業界報標酒店驗窗工程。



驗窗王工程公司負責人吳漢民表示，有些酒店每日只會安排單一樓層予公司驗窗，要求三小時內完成。他續說，單幢式酒店房間數目雖少，至少仍要一星期才驗完，大型酒店往往須花近一個月時間。



