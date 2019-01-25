﻿紋身哥告別渾噩﻿ ﻿立志當動作演員﻿

左青龍、右白虎，是昔日黑幫人物標記，有人卻因遍體刺青，從此脫離江湖，為理想奮鬥。特約演員張穎富，曾被標籤為童黨，打架是生活日常，沒料因肌膚刻滿「霸氣」圖案，獲邀加入電影圈，自此改邪歸正，二十年來飾演「路人甲」，至今不忘初衷，矢志成為動作演員：「我的志願，未必要宏大，做好一件事，已不枉此生。」



前額刻有印第安色彩圖騰，胸前一組歐美風格骷髏頭，背部一頭猙獰瞪目惡龍，腳上一堆駭人圖案，全身皮膚幾乎沒有一吋不被「加工」，不少路人遇見此君，心想必是惡人，退避三舍。他接受專訪之際，卻露出和藹笑容，與造型格格不入。



「富仔」張穎富的故事，要將時光倒流二十六年至上世紀九十年代。他憶述，十三歲入讀大圍一間第五級別中學，童黨猖獗，當時無心向學，不久被校內小頭目招攬，聯群結黨四出生事。



那些年，「富仔」笑說打架比做功課還多，他自幼學習體操，每次尚未動手便被認定好打得，往往便遭遇圍攻，當中最慘烈一次，被四名同窗持椅子圍毆，導致滿身瘀傷、牙齒飛脫，仍拚命抵抗。拳來腳往的校園生活，他回想其實很無聊，動武往往只因一個不屑眼神，或爭奪校花芳心，甚至純粹為了欺凌，當中印象深刻一幕，是被校內小頭目號召，跟隨對方與另一黑幫頭目談判，兩幫四十多人在某大排檔對開互相指罵，不久有人飛擲摺櫈，引發街頭混戰。「富仔」說反黑探員每隔三個月會到訪學校，逐一召見學生，他也被多番查問。渾噩三年校園生活，就此結束。



未成年踏入社會，他先後做過廚師、裝修和洗髮工人，均不長久，其間不時被朋輩游說參與賣翻版光碟、賣私煙及運毒等，幸他沒有聽從，也沒有正式加入黑幫。



參演《烈火戰車2》 開展事業



迷惘之際，「富仔」忽然愛上刺青，每當看到心儀圖案，不假思索讓紋身師傅動刀，不料其誇張造型，偶然受電影公司製作人員賞識，邀請出任電影特約演員，當中九九年的《烈火戰車2極速傳說》，他在遊戲機中心與主角鄭伊健比試賽車遊戲一幕，令他備受注意，此後工作量大增，包括參與演出《黑社會2以和為貴》和《拆彈專家》等，但仍是小角色。



去年十一月底上演的內地網絡電影《偷芯攻略》，終於晉升為配角，宣傳海報也印有其姓名，但未有因此自滿，因為其目標是成為動作演員，故此一直苦練泰拳，並鑽研可以震撼觀眾視覺的動作。



